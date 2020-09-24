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ALES ne zaman? ALES 2 başvuruları ne zaman? İşte 2020 ÖSYM sınav takvimi

24 Eylül 2020 Perşembe - 11:56 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 11:56

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yüksek lisans, doktora ve üniversitelerde akademik kariyer yapmak isteyenler tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Yılda iki kez düzenlenen ALES'in ilki ağustos ayında gerçekleştirildi. ALES'ten istediği puanı alamayan ve ilk kez ALES'e katılacak olan adaylar ALES 2 sınavının tarihini araştırıyor. Peki, ALES ne zaman? ALES 2 başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi...


Kariyerini üniversitelerde devam etmek isteyen milyonlarca kişi yüksek lisans, doktora ve akademik personel alımlarında geçerli olan ALES sınavı başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES başvuru takvimi belli oldu. Peki, ALES ne zaman? ALES 2 başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi ve ALES 2 sınav tarihi...
 
 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan 2020 ÖSYM sınav takvimine göre ALES tarihleri belli oldu. 
 
ALES NE ZAMAN? ALES 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
 
2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.
 
Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.
 
ALES/2’de sayısal ve sözel testlerin uygulanacak. Adaylara sınavda 150 dakika süre verilecek. 
 
2020-ALES/2'de alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
 
 

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