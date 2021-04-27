ALES ertelendi mi, ÖSYM ALES iptal mi 2021? ÖSYM açıklama yaptı mı, ALES ne zaman yapılacak?

ALES iptal mi 2021, 2 Mayıs ALES ertelendi mi? ALES hakkında merak edilenler arttı. ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/1 sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası sınavların iptal edildiğini duyurunca, adaylar ALES’in iptal edip edilmediğini sorgulamaya başladı. ALES açıklaması için gözler ÖSYM’ye çevrildi. ALES ne zaman uygulanacak? ALES 2021 ertelendi mi, 2 Mayıs ALES iptal mi?

ALES ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararlarını açıklayınca sınava az bir süre kala adaylar alınan kararlar çerçevesinde ALES iptal edilip edilmediğini sorguluyor. Peki, ÖSYM ALES iptal mi 2021? ÖSYM açıklama yaptı mı?

ALES ERTELENDİ Mİ?

ALES'in ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. ALES/1 için ÖSYM henüz erteleme kararı almadı. Ancak muaf tutulacaklar arasında ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlilerin de yer alması ALES’in iptal edilmeyeceği yönündeki ihtimali güçlendiriyor.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

LES/1 2021 2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların saat 10.00'da sınav binalarında olmaları gerekiyor. Sınavın sonuçlarının ÖSYM takvimine göre 27 Mayıs tarihinde erişime açılacak.

ALES SINAV GİRİŞ YERİ İÇİN TIKLAYINIZ