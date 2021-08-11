ALES başvurusunda son gün! ÖSYM uyardı!

ÖSYM'den ALES'a katılacak adaylara uyarı! 2021 ALES 2 başvurularında son gün bugün. ÖSYM, ALES 2'ye katılacak adayların başvurularını bugün 23.59'a kadar yapabileceğini duyurdu. Peki, ALES sınavı ne zaman? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvurularında başvuru süreci bugün doluyor. ÖSYM'den ALES başvurusu yapacak adaylara songün uyarısı yapıldı. Başvuru yapmayan adaylar, başvuru ücretini ödedikten sonra ÖSYM’nin resmi sayfası üzerinden işlemlerini bugün 23.59'a kadar tamamlayabiliyor. Peki, ALES sınavı ne zaman? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

ÖSYM'nin sosyal medya hes aplarından 2021 ALES 2 başvuruları için adaylara son gün uyarısı yapıldı.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 11 Ağustos'a kadar sınava başvurabilecek.

Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.

Adaylar, 19 Eylül'de yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ALES sınav ücreti 145,00 TL olacak. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, banka şubelerinden ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

Başvurusunu yapmayan, herhangi bir nedenle başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen veya silinen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.