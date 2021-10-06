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ALES/3 başvuru kılavuzu yayımladı! ALES/3 başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu sayfası…

06 Ekim 2021 Çarşamba - 10:27 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 10:27

ÖSYM 2021 ALES/3 başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 06 - 14 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.


ALES/3 başvuru kılavuzu yayımladı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021-ALES/3: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

Başvuru KılavuzuAday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri Listesi

 

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