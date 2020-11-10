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Aldatıldığını sandı gizli kamerayı izleyince şoke oldu

Aldatıldığını sandı gizli kamerayı izleyince şoke oldu Gelen son dakika haberine göre, A.B. isimli kadın, dolabındaki iç çamaşırları ve kıyafetlerinin yerlerinin sürekli değiştiğini görünce, bir yazılım firmasında mühendis olan eşi K.B'nin kendisini aldattığını düşündü. Çiftin 2015'de dünyaya gelen çocuğu annesine, 'Bu eve sen yokken bir kadın geliyor' dedi. Kuşkulanan A.B, eşyalarının üzerinde ayrıca kuru temizleme etiketleri bulunduğunu da fark edince yatak odasına gizli kamera yerleştirdi. Gerçek ise çok farklı çıktı...
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