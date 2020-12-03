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Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 4 yaralı

AA |  03 Aralık 2020 Perşembe - 1:54 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 1:54

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 bebek öldü, 4 kişi yaralandı.


Mustafa Taş (46) idaresindeki 06 H 4377 plakalı otomobil  Aksaray-Ankara kara yolunun 50. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybederek  şarampole devrildi.
 
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Kazada sürücü Taş ile otomobildeki eşi Seher (33), annesi Zahra (70),  kardeşi Mehmet (27) ve kızı Meryem Taş (2) yaralandı.
 
112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine  sevk edilen yaralılardan Meryem Taş, hayatını kaybetti, anne Zahra Taş'ın da  hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
 
Sürücü Taş, gazetecilere, gecenin karanlığında yolda duran tekeri son  anda fark ettiğini ve çarpmamak için direksiyonu kırdığını şarampole  devrildiklerini anlattı.
 
Taş, ailesinin mevsimlik işçi olarak Eskişehir'de çalıştıkları ve  Şanlıurfa'ya evlerine döndükleri sırada kaza geçirdikleri öğrenildi.

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Aksaray otomobil şarampol
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