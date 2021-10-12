Akrep Burcu Kadını Kiminle Evlenmelidir? Akrep Burcu Kadınları Evlilikte Nasıldır?

Akrep burcu kadını genellikle herkesle anlaşabilme potansiyeline sahiptir. Fakat herkesle aralarındaki mesafeyi korumak isterler. Çevreleri ise, çok geniştir ve kolaylıkla herkesle arkadaş olabilirler. Ama gerçek dostları konusunda çok seçici davranırlar. Güven onlar için olmazsa olmaz en önemli şeydir. Bu nedenle de dostları çok fazla değildir. Akrep kadınları, her zaman arkadaş konusunda az olsun öz olsun mantığı ile hareket ederler.

Akrep Burcu Kadını Kiminle Evlenmelidir?

Akrep kadınları, korumacı bir yapıya sahiptir. Sevdiği kişiye zarar geleceğini anladığı zaman tüm sertliğini gösterir. Bu özellikleri de yengeç burçları ile aynıdır. İntikam alma dürtüsü ise, bu iki burçtan sorulur. Bu nedenle de bu iki burç birbiri ile çok iyi anlaşır. Akrep kadını ve yengeçler çok güzel kötü gün dostu olur. Çünkü bu iki burcun da sevdikleri ile olan bağları çok güçlüdür.

Akrep kadınları, duygusal olarak çok derin bir kişiliğe sahiptir ve sezgileri de çok kuvvetlidir. Kendileri gibi duygusal olan balık burçları ile genellikle çok iyi anlaşırlar. Balık ve akrep burcu kadınının hayal güçleri ise çok gelişmiştir.

Akrep burcu kadınının hayatları derin sevgi ve güven üzerine kuruludur. Akrep kadınları, boğa burcu gibi çok derinden sever ve sinirlendikleri zaman her ikisinin de gözleri döner. Bu yönleri aynı olduğu için de birbirlerini çok daha iyi anlarlar. Akrep ve boğa kadını için dürüstlük her zaman çok önemlidir. Dürüstlük, onlar için güveni de beraberinde getirir. Akrep kadınları için de, ilişkilerinde güven olmazsa olmaz en önemli unsurdur. Bu nedenle de boğa burcu ile çok iyi anlaşır ve çok iyi bir evlilik hayatı yaşarlar.

Çekici özellikleri ile dikkat çeken akrep burçları, cinsel çekim alanına giren başak, boğa, aslan, kova ve akrep ile çok heyecanlı ilişkiler deneyebilir. Ama evlenmeye karar verdiği zaman da yıldızı en çok yengeç ve balık burçları ile uyuşur.

Akrep Burcu Kadınları Evlilikte Nasıldır?

Akrep burcu kadını, korumacı bir yapıya sahiptir. Bu özelliği nedeni ile sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yaparlar. Sevdiklerine karşı en ufak bir tehdit hissettikleri zaman korkulması gereken birine dönüşürler. Evliliklerinde çok sadıktırlar. Sadakat ve güvene çok büyük önem verirler. Bu nedenle de güvenlerini sarsacak bir durum yaşamaları halinde bir daha hiçbir şey onlar için eskisi gibi olmaz. Kolay kolay kimseyle kavga etmezler ve çok sabırlıdırlar. Ama birinden soğudukları zaman da bir daha eskisi gibi olamazlar.