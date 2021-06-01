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Akraba kavgasında kurşun yağdı! Ölü ve yaralılar var

Ali LEYLAK-Hadi KURT/ŞANLIURFA, (DHA) |  01 Haziran 2021 Salı - 16:52 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 16:52

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ömer Faruk Köseoğlu (40) öldü, 3 kişi ise yaralandı.


Akçakale’ye bağlı Mil Mahallesi’nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, taraflar birbirlerine tüfek ve tabancayla ateş açtı. Kurşun ve saçmaların isabet ettiği Emir (16), Mustafa (18), Ömer Faruk (40) ve Ömer Köseoğlu (49) yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Şanlıurfa ve Akçakale'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ömer Faruk Köseoğlu, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
 
Mahallede yeni bir olay yaşanmaması için önlem alan jandarma, soruşturma başlattı.
 

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Şanlıurfa Akçakale kavga
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