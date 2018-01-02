Akıncı Üssü ile 7. Ana Jet Üssü arasında 14 görüşme yapılmış

15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gün Akıncı 4'üncü Ana Jet üs Komutanlığı'ndan, Malatya'daki 7. Ana Jet Üssü'nün 14'kez arandığı, 3 aramanın Akıncı Üssü davasında tutuklu yargılanan dönemin üs komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'e, bir aramanın ise Evrim'in emir astsubayına ait olduğu tespit edildi

