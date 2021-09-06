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Akıllı telefonlar için 7 yıllık destek!

06 Eylül 2021 Pazartesi - 17:22 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 17:22

Her ay onlarca yeni akıllı telefon tanıtılıyor. Bunu bir yıla vurduğumuzda ise yüzlerce telefon ediyor ve bu oldukça fazla. Pek çok çoğu giriş/orta segment olsa da aralarında yüksek fiyatlı amiral gemisi telefonlar da bulunuyor. Haliyle 1-2 içinde teknoloji devlerinin bazı telefonlara desteği de kesiliyor. Almanya tam bu noktada önemli bir çalışma yapmaya başladı.


Avrupa Birliği özelinde bir karar alınması için çalışmalarını yürüten Almanya, 7 yıl boyunca güvenlik güncellemesi verilmesi noktasında uğraşıyor. Ülke bunun yanında telefonlara 7 yıl boyunca yedek parça desteğinin de sağlanmasını istiyor.
 
BU DESTEK GERÇEKTEN VERİLEBİLİR Mİ BELLİ DEĞİL
 
Akıllı telefonlar bu sayede daha uzun süreli kullanılabilecek ve tasarruf da sağlanacak. Öte yandan Android tarafı için bu pek mümkün görünmüyor. Zira yüzlerce firma ve model var, bu desteği verecek markaların gerçekten de çok çalışması gerekiyor.
 
İlerleyen günlerde sistemin geçip geçmeyeceği belli olacak. 

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