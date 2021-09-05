Akdeniz Üniversitesinde üretilen C vitamini endüstri için hazır

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erbaş başkanlığındaki 5 kişilik bilim insanlarından oluşan ekip, 2018 yılında C vitamini üretmek için çalışmalara başladı.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) destek alan proje ile çalışmalar hız kazandı. Yaklaşık 2 yıl süren laboratuvar çalışması sonunda C vitamini üretimi gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Mustafa Erbaş, AA muhabirine, üniversite olarak bilgi üretirken ülkenin önceliklerini ve ihtiyaçlarını gözettiklerini söyledi.

Çalışmaları bu nedenle başlattıklarını dile getiren Erbaş, C vitamini ürünlerini Türkiye'de üretmek için yaklaşık 2 yıldır laboratuvarda çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Birçok sektörde kullanılan vitaminin üretim sonuçlarının başarılı olduğunu anlatan Erbaş, şöyle konuştu:

"C vitamini gıda katkı maddesi, ilaç, kozmetik ve kimya sanayi gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Türkiye'de C vitamini üretimiyle ilgili daha önce bir çalışma yapılmamıştı. Biz de araştırma grubumuzla bunu ilk kez üretmiş olduk. Türkiye'de laboratuvarda glikozdan sorbitol, sorbitolden sorboz ürettik ve son olarak 2-KLG'den C vitamini ürettik. Çok şükür ki bu projede başarılı olduk ve ülkemizde ilk kez C vitamini üretilmiş oldu. Yeni tip koronavirüs sürecinde insanlar sağlığını korumak için takviye gıda olarak C vitaminini dışarıdan almaya başladı. Hastaneye yatanlara da destek ilaç olarak 2-4 gram C vitamini desteği veriliyor. Bu da gösteriyor ki bu vitamin ülkemiz için stratejik önemi olan bir bileşik."

Erbaş, endüstri kuruluşlarının bilimsel çalışmalarına destek vermeleri durumunda üretimin hız kazanacağını belirtti.