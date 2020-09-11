Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: Benim de başıma geldi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden, ismi ve fotoğrafı kullanılarak açılan sahte bir hesap üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı olayla ilgili açıklamada bulundu. Rektör Prof. Dr. Özkan, "Sosyal medyayla ilgili maalesef bütün dünyada böyle, kirli bir şekilde, çok kuralları olmadan insani özgürlükler adı altında bazı şeyler yapabiliyorlar. Bunların önüne geçmek çok önemli tabi, bununla ilgili de bazı projelerimiz olacak. Herkesin başına gelen, benim de başıma geldi. Çok da önemli değil ama gereken girişimlerde bulunuldu. İnşallah bir daha olmaz diyorum. Çok şık bir şey değil" dedi.

SAHTE HESAP UYARISI YAPMIŞTI