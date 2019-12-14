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Akdeniz Sahil Yolu akıllanıyor

AA |  14 Aralık 2019 Cumartesi - 12:36 | Son Güncelleme : 14 12 2019 - 12:36

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan,"Akıllı Yol Pilot Uygulaması olarak başlatılan Akdeniz Sahil Yolu'nun 505 kilometrelik kesiminde fiber optik altyapı tamamlandı. Türkiye, merkez ve saha bileşenlerinin de tamamlanmasından sonra akıllı yoluna kavuşacak" dedi.


 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit  Turhan, Akıllı Yol Pilot Uygulaması ile ilgili konuştu. Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulaşımın her aşamasına  iletişimin de ortak olmasıyla akıllı ulaşım sistemlerinin insan hayatına  girdiğini söyledi. Bilişim destekli ulaşım altyapısının artık dünyada gelişmiş ülkelerce  kullanılmaya başlandığını belirten Turhan, söz konusu akıllı yollar sayesinde  sürüş konforunun artmasının yanı sıra trafik güvenliğinin önemli ölçüde  sağlandığını anlattı.
 
  Yol, araç ve yolcu arasında karşılıklı iletişimin sağlanmasıyla ortaya  çıkan "akıllı ulaşım sistemleri"nin Türkiye'de etkin kullanılabilmesi ve yurt  geneline yaygınlaştırılmasını planladıklarının altını çizen Turhan, “Kara  yollarımızı 15 bin kilometrelik fiber optik kablo ile çok akıllı hale getirmek  için planlarımızı yaptık." diye konuştu.
 
  "Fiber altyapı kurulumu tamamlandı"
 
 Akıllı yol hedefleri çerçevesinde 5 bin kilometreye yakın yolun  planlamasını yaptıklarını dile getiren Turhan, "Akıllı Yol Pilot Uygulaması  olarak başlatılan Akdeniz Sahil Yolu'nun 505 kilometrelik kesiminde fiber optik  alt yapı tamamlandı. Bu kapsamda kurulacak sistemlerin yönetiminin yapılacağı  Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi binasının yapımı da tamamlandı." bilgisini  paylaştı.      Bakan Turhan, merkez ve sahaya kurulacak sistem bileşenlerinin  birbirleriyle haberleşmesini sağlayacak 505 kilometrelik kara yolu ağına fiber  optik kablo kurulumunun da bitirildiğini vurguladı. Kara yolu ağında tesis edilecek akıllı ulaşım sistemleri  bileşenlerinin yer ve özelliklerinin belirlendiğini ifade eden Turhan, tüm  sistemlerin yönetiminin gerçekleştirileceği merkezin tasarlanmasına yönelik  hizmet alımını da yaptıklarını kaydetti.
 
Turhan, 2020'de merkez ve saha bileşenlerinin yapım ihalesine çıkmayı  planladıklarını aktararak, Türkiye'nin merkez ve saha bileşenlerinin de  tamamlanmasından sonra akıllı yoluna kavuşmuş olacağının altını çizdi. Akıllı ulaşım altyapısının getirilerini kent içinde de sağlayabilmek  için benzerlerini şehirlerde de kurduklarını anımsatan Turhan, böylece şehirleri  akıllı hale getirdiklerini sözlerine ekledi.
 

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