Akciğerler üzerinde etkili! Mucizevi etkisiyle şaşırtan süper besinler!

Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik olmak üzere bir çok etken akciğerleri zayıflatıyor. Gücünü kaybeden akciğerler hastalıkların da en büyük nedeni... Besinlerin şifalı gücünden faydalanarak akciğerleri korumak ve temizlemek mümkün. Peki, akciğerleri temizleyen besinler hangileridir? İşte akciğerleri güçlendiren süper besinler...

Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Özellikle koronavirüs sürecinde gücünü kaybeden akciğerler zamanla başka diğer hastalıklara da zemin hazırlıyor. Yüzyıllardır tüketilen süper besinlerin şifalı gücünden faydalanarak bugün bile bazı hastalıklardan korunmak mümkün... Uzmanlar akciğerleri koruyan ve temizleyen süper besinleri açıkladı. Peki akciğerleri temizleyen besinler neler? İşte akciğerleri güçlendiren ve temizleyen süper besinler ve inanılmaz faydaları...

Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir.

Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturur.

İşte akciğerlerimizi korumak için tüketebileceğiniz besinler:

Sarımsak

Doğal bir antibiyotik olan sarımsak akciğerlerin tam kapasite ile çalışmasını sağlar ve içeriğindeki pek çok antioksidan madde sayesinde akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir.

Kekik

İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltahabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler.

Siyah havuç

Öksürüğe iyi gelerek balgam söktürücü rol oynar. İçerisindeki vitamin- mineraller sayesinde güçlü antioksidanlardandır ve akciğer kanseri riskini azaltır.

Kereviz Kansorejen maddelerin oluşmasına, akciğerlerde oluşabilecek hastalıklara ve nitrozaminlere karşı koruyucu etki sağlar. Özellikle akciğer kanserine karşı koruyucu etki sağlar.

Üzüm çekirdeği

İçeriğindeki resveratrol maddesi serbest radikallerle savaşarak ciğerleri korur. Özellikle kanser karşıtı olarak görev alır. Üzüm, çekirdeğini çiğneyerek tüketilmelidir.

Keçiboynuzu

Toksinlerden arınmada detoks etki sağlar. Akciğer ödemine karşı keçiboynuzunun desteği bulunmaz bir imkândır. Akciğerlerde oluşan ödeme karşı spesifik olarak etkilidir. Balgam söktürücü ve astıma karşı tedavi edici gücü çok fazladır. Akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.