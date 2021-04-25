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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki! 'Bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu'

25 Nisan 2021 Pazar - 11:02 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 11:02

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu.’ dedi.


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