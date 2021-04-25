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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki! 'Bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu'

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki! 'Bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu'