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- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki! 'Bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki! 'Bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu'
25 Nisan 2021 Pazar - 11:02 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 11:02
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu.’ dedi.
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