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Ahmet Rıfat Şungur: Sen çok uyanık bir gülcüsün

22 Temmuz 2021 Perşembe - 16:27 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 16:27

Bir dönem meslektaşı Zeynep Farah Abdullah'la aşk yaşayan oyuncu Ahmet Rıfat Şungar, önceki gün eşi Eşi Esra Gülmen'le birlikte Cihangir'de vakit geçirdi.


Eşi Esra Gülmen ile Cihangir'e giden Ahmet Rıfat Şungar, otomobilini park ettiği yerden almaya geldi. Bu sırada Şungur'un yanına seyyar gül satıcısı yaklaştı.
 
"ELİMDEKİ GÜL DE ONUN KADAR GÜZEL" 
 
Ünlü oyuncu, "Abi bugün bayram, yanında da çok güzel bir kız var. Allah sana bağışlasın. Bu elimdeki gül de onun kadar güzel. Bir gül almaz mısın?" sözlerine kayıtsız kalamadı. Keyfinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen 38 yaşındaki oyuncu, satın aldığı gülü eşi Esra Gülmen'a uzattı.
 
 
Şungar, gül satıcısına ise "Beni öyle bir günde yakaladın ki asla reddedemem. Sen çok uyanık bir gülcüsün" sözleriyle takıldı.
 

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