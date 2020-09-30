Ağrılı koltuk altı ve genital sivilcelere dikkat!

Koltuk altı ve genital bölgede çıkan sivilceler hemen hemen herkesin karşılaştığı durumların başında geliyor. Çoğu kez ağrılı akne şeklinde ortaya çıkan yumrular ve sivilceler endişeye neden olabilir. Halk arasında 'köpek memesi hastalığı' olarak bilinen Hidradenitis Supurativa (HS) hastalığı, koltuk altı, kasık ve meme altlarında küçük, sivilce benzeri yumrular, daha derin aknelere neden olur. İrin dolu kabarcıklar sonunda patlayarak ciltte ülsere benzer bir yara bırakır. Hidradenitis Supurativa (HS) hastalığı tedavi edilmezse sosyal hayatı ve cinsel yaşamı olumsuz etkileyebilir. Peki, Koltuk altı ve kasıkta sivilceler nasıl geçer? Hidradenitis supurativa nedir? Hidradenitis supurativa belirtileri nelerdir? Hidradenitis supurativa nasıl anlaşılır? Hidradenitis supurativa tedavi yöntemleri nelerdir? Dermatoloji Uzmanı Dr. Tayfun Koçoğlu Hidradenitis Supurativa (HS) hastalığı hakkında bilgi verdi.

Koltuk altları veya kasık gibi cildin birbirine sürtündüğü bölgelerde sıklıkla sivilce benzeri yumrular oluşabiliyor. Ağrılı akne şeklinde ortaya çıkan yumrular ve aknelerin nedeni Hidradenitis Supurativa (HS) hastalığı olabilir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Tayfun Koçoğlu Hidradenitis Supurativa (HS) hastalığını anlattı.

HİDRADENİTİS SUPURATİVA NEDİR?

Hidradenitis supurativa koltuk altı, kasık ve meme altlarında yer alan apokrin bezlerin kronik seyirli inflamatuar bir bozukluğudur. Apokrin bez salgıları normalde kıl foliküllerine açılır ve ordan folikül aracılığı ile deri dışına atılır. Hidradenitis supurativada folikülde tıkaç oluşmaktadır. Toplumdaki sıklığı yüzde 1-2’dir. Hastalık genellikle 20’li yaşlarda başlar. Hafif formlarında hastalık siyah noktalar gibi görünmekle beraber şiddetli formlarında kötü kokulu, akıntılı apseler veya nodüller şeklinde ele gelir.

HİDRADENİTİS SUPURATİVA NEDENLERİ

Hastalığın asıl nedeni bilinmemekle beraber, obezite, sigara kullanımı ve aile bireylerinde hastalığın varlığı risk faktörüdür.

Hastalar sıklıkla koltuk altı ve/veya kasıkta ortaya çıkan çıban benzeri yaralar ile dermatoloğa başvurmaktadır. Lezyonlar çok ağrılı olabilir. Tek lezyonlar genellikle iyileşir fakat sıklıkla aynı bölgelerde yeni lezyonlar oluşur. Tekrarlayan alevlenmeler çoklu sinüs traktları (kanalları) oluşmasına neden olur.

İlerleyen dönemlerde apseler ve nodüller birleşerek hastalığın şiddetini arttırabilir. Çoklu sinüs traktları oluşabilir. Bazen çok kötü kokulu akıntılar görülebilir ki bu durumda ikincil bir enfeksiyonun olaya dahil olduğunu düşünmek gerekir.

HİDRADENİTİS SUPURATİVA TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tedavi hastalığın şiddetine göre planlanmaktadır. Erken evre hastalıkta tropikal olarak uygulanan kremler ve antibiyotikler hastalık seyrini durdurmaya yeter iken ileri evre hastalıkta isotretinoin (A vitamini), Nd-yag lazerler etkili olmaktadır. Tedavinin yeterli olmadığı veya hastalık şiddetinin çok ileri olduğu durumlarda hasarlı alanın cerrahi ile çıkarılması ise son seçenektir.

Tıbbi tedavi dışında sigaranın bırakılması, kilo verilmesi ve sürtünmenin azaltılması, pamuklu geniş giyisiler ve antibakteriyel temizleyiciler de bu hastalarımıza önerilerimizdir.