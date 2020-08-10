Olay, öğle saatlerinde, Doğubayazıt'ın İsmail Beşikçi Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen iki ailenin üyeleri, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Taş ve sopa darbeleriyle 9 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralananlar, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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- Ağrı'da husumetli aileler arasında taşlı sopalı kavga! Çok sayıda yaralı
Ağrı'da husumetli aileler arasında taşlı sopalı kavga! Çok sayıda yaralı
10 Ağustos 2020 Pazartesi - 15:51 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 15:53