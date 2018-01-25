Afrin şehitleri için mevlit okutuldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye 'nin Afrin bölgesinde PKK /KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nda şehit düşen askerler için Şişli Merkez Camisinde mevlit okutuldu.

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül tarafından okutulan mevlit programında, başta "Zeytin Dalı Harekatı"nda şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitler için fatiha okundu.

Fetih Suresi'nin okunmasının ardından vatandaşlarla birlikte "Zeytin Dalı Harekatı"nın başarıyla sonuçlanması için Mehmetçiğe dua edildi.