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Afrin şehitleri için mevlit okutuldu

AA |  25 Ocak 2018 Perşembe - 18:53 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 18:56

Şişli Merkez Camisinde eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül tarafından mevlit okutuldu


Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin  bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek  üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nda şehit düşen askerler için Şişli Merkez Camisinde mevlit okutuldu. 
 
Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül tarafından okutulan mevlit  programında, başta "Zeytin Dalı Harekatı"nda şehit olanlar başta olmak üzere tüm  şehitler için fatiha okundu.
 
Fetih Suresi'nin okunmasının ardından vatandaşlarla birlikte "Zeytin  Dalı Harekatı"nın başarıyla sonuçlanması için Mehmetçiğe dua edildi.
 

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Afrin şehitleri mevlit okutuldu Mustafa Sarıgül
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