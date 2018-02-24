Afrin'den yeni görüntü! TSK siviller varken vurmadı

TSK’nın Afrin’de siviller ayrıldıktan sonra terör hedeflerini vurmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. TSK’nın araçla yapılan terör sevkıyatını hedef alıp vurması, “Hareketli her hedef vurulacak” diye belirlenen yeni angajman kuralının uygulanması oldu.

Afrin'de TSK 'nın vurduğu terör konvoyuna ilişkin son dakika detaylar ortaya çıktı. TSK'nın ateşinden önce Afrin'e yaklaşan 2 konvoy tespit edildi. Birinde sivillerin olduğu tespit edilirken diğerinde terör örgütüne mühimmat götürüldüğü anlaşıldı. TSK, diğer konvoy ayrıldıktan sonra teröristlere mühimmat götüren konvoyu vurdu.

TÜRKİYE İLK KEZ UYGULADI

Afrin’e terör tahkimatını önlemeye yönelik “Hareketli her hedef vurulacak” diye belirlenen yeni angajman kuralları uygulamaya konuldu ve ilk kez uygulandı.

TSK, Afrin'e gelen konvoyu İHA'lar saniye saniye takip etti. TSK, Afrin’e yaklaşan iki şüpheli konvoyu takibe alarak yalnızca mühimmat taşıyan konvoyu vurdu. Bu Türkiye'nin sahadaki istihbarat gücünü ve modern ekipmanlarla yaptığı keşif ve gözetleme gücünü de gösteriyor.

Daha önce hareketlenen ve Afrin'e girme planı yapan rejim yanlısı grupların konvoyları uyarı bombardımanlarıyla durdurulmuştu.