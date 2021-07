Afet bölgesi nedir, afet bölgesi ilan edilmesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilince ne oluyor, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerler nereler?

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi. Afet bölgesi nedir? Afet bölgesi ilan edilince ne oluyor, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerler nereler?

AFET BÖLGESİ NEDİR, NE DEMEK?

Afet Bölgesi, deprem, toprak kayması, sel, yangın, kaya düşmesi ve çığ gibi birçok afetin görüldüğü ve her an bu olayların yaşanabileceği yerlere denmektedir. Bir yer direkt olarak afet bölgesi ilan edilemez. Afet bölgesi ilan edilmesi için bazı şartlar aranmaktadır. Deprem, sel, toprak kayması, çığ, kaya düşmesi gibi pek çok afet bir yerin afet bölgesi ilan edilebilmesi için yeterli değildir. Afet bölgesi ilan edilecek yerde bu olaylar yaşanmış olsa da bu olayların her an yaşanılabilecek bir halde olması da gereklidir. Afet bölgesi ilan edilecek yerlerde istenen şartlar ise şunlardır:

Hane sayısının 100'den az olan yerlerde konutların 1/10'nun, nüfusu 50.000 den az olan il ve ilçelerde en az 50 binanın, nüfusu 15.000'den fazla olan il ve ilçelerin mahalle teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün olmayacak derecede ağır hasar görmesi

Yaşanan afetler yüzünden çok sayıda ölü ve ağır yaralıların olması

Tarım ürünlerinin en az 1/3'ü kadarının zarar görmüş olması

Afet yaşanan bölgedeki su, yol, elektrik, kanalizasyon gibi kamu tesislerinin kullanılmayacak ya da çalışamayacak bir hale gelmesi

Ulaşım imkanlarının oldukça sınırlı bir halde olması

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde karşılaşılabilecek şeyler ise şunlardır:

Afet bölgesi ilan edilen yerde yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsizdir.

Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorundalardır.

Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir. Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir.

Bölgedeki kişiler, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilir ve bilinçlendirilir.

Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir.

Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir.

Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir. ( Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunabilir. )

GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLER NERELER?

Yangından etkilenen söz konusu bölgeler şöyle sıralandı:

ANTALYA

Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

MERSİN

Aydıncık ve Silifke ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

OSMANİYE

Merkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

MUĞLA

Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

ADANA

Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahallel