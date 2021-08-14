Afet bölgesi ilan edilen yerde ne olur, Bartın Kastamonu ve Sinop’ta neler yapılacak? Afet bölgesi ilen edilen yerler neresi?

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan edildi. Selden etkilenen illerin Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan eden Erdoğan, "Yüreğimizi yakan can kayıplarını geri getiremesek de diğer her kaybı telafi edecek güç, imkan ve kararlılığa sahibiz. Milletimiz için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullanırken Karadeniz Bölgesi'nde sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerleri ve verilecek destekleri paylaştı. Peki, Afet bölgesi ilan edilen yerde ne olur, afet bölgesi olunca ne oluyor? Afet bölgesi ilan edilen illerde hangi destekler yapılacak?

Karadeniz Bölgesi'nde Bartın, Kastamonu ve Sinop sel nedeniyle afet bölgesi ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde sel felaketinden etkilenen bölgeleri Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettiklerini hatırlatarak afet bölgeleri için sağlanacak destekleri açıkladı. Peki, afet bölgesi olunca ne oluyor? Afet bölgesi ilen edilen yerler ve sağlanacak yerler…

Afet bölgesi ilen edilen yerler

Bartın Ulus ilçesi, Sinop Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ile Kastamonu Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi.

Sel felaketine 5 bin 188 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 2 JİKU, 701 araç, 66 ambulans, 41 UMKE, 27 arama köpeği, 542 iş makinesi, 14 vidanjör, 65 motopomp, 41 bot, 3 mobil koordinasyon tırı ve 1 mobil harekat merkezi ile müdahale ediliyor.

Afet bölgesi ilan edilen yerde ne olur?

Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerlerde, vergi ertelemesi uygulanacak, esnafın SGK prim ödemeleri ertelenecek, eşya zararlarının karşılanmasına yönelik yardım yapılacak, iş yeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacak, esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek, KOSGEB Acil Destek Paketi hazırlanacak.

Afet bölgesi ilan edilmesi ne demek?

Deprem, yangın, sel, çığ, heyelan gibi doğal afetler sonucu bölgede yaşanan krizi daha kolay atlatmak ve doğal afetlerin etkilerini en aza indirmek ve bölgedekilere destek olmak için hasar alan yerler afet bölgesi ilan edilir. Afet bölgesi ilan edilince çeşitli desteklerden faydalana biliniyor.