Adnan Oktar'ın alıkoyduğu iddia edilen kızlar kaçtı

Kızlarının kaçırıldığını öğrenen Koçak "Dün akşam çocuklarımın velayetinin bana verildiğini sosyal medyadan öğrendim. Sabah erkenden savcılığa gittim ve İstanbul Anadolu 20. Aile Mahkemesi tarafından 6284 sayılı kanuna göre verilen gerekçeli kararı alıp çocuk büroya gittim. Orada bana verilen haber le şok oldum. Zira eski eşim Gülperi Koçak'ın kızlarımla birlikte gece saat 01.30 da yurt dışına kaçıldıklarını öğrendim ve yıkıldım. Şimdi ben de yurt dışına çıkıyorum. Avusturya'da yaşıyorum. Türkiye'deki hukuki süreç karara bağlandı. Bundan sonraki gelişmeleri Viyana 'dan takip edeceğim." şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

7 Yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi T.'nin çocukları Şeyma K.(19) Büşra K.(17) ve Muhammed K(17) ile birlikte Türkiye'ye gittiğini ve çocuklarından uzun süre haber alamadığını bu hafta sonu bir akrabalarının " Senin kızların Adnan Oktar'ın yanında tv show yapıyorlar" uyarısıyla yıkıldığını anlatan baba Elvan Koçak " Çocuklarımdan Büşra ve ikizi olan Muhammed daha 17 yaşındalar. Reşit olmayan kızımı televizyona çıkartarak show yapan Adnan Oktar ve diğer sorumlulardan davacı oldum." dedi. Avusturya Jugendamt ( Gençlik Dairesi) ve savcılığına da durumu bir şikayet dilekçesi ile bildirdiğini ifade eden Koçak " Kızlarım Viyana'da iyi bir eğitim görüyorlardı. Büşra okul birincisi bir çocuk. Eğitimlerini yarıda bırakıp Adnan Oktar tarafından yeri belli olmayan bir otelde alıkonulduklarını duyuyorum. Çocuklarımdan sadece Şeyma mesajlarıma cevap veriyor. O mesajları da kızımın yazdığına inanmıyorum. Çünkü Şeyma'nın Türkçesi ve yazım tarzına uymuyor." diye konuşmuştu.

Anne ne demişti?

Kızlarının alıkonulmadığını kendi istekleriyle yanında kaldığını ve Avustryadaki mahkemenin kızların velayetini kendisine verdiğini belirten Gülperi K, kızlarım benimle birlikte ve özgürler ifadelerini kullandı. Babanın iddialarını yalanlayan Gülperi K, eşinin kendisine maddi ve manevi şiddet uyguladığı için boşanma davası açtığını ve mahkemenin velayeti kendisine verdiğini eski kocasını tutucu inatçı ve katı biri olarak nitelendirdi.

Çocuklarımı ve beni arayarak tehdit etmeye başladı. Eğer kendisine dönmezlerse kızlarımı öldüreceğini sonra da intihar edeceğini defalarca hem bana hem çocuklarıma söyledi,mesajlar yazdı Kızım Ş. Çok korktuğu için babasının kendisine yaklaşmaması için mahkemeden tedbir kararı aldırttı. Ben de can güvenliğimden endişe ettiğim için karakola başvurdum ve karakol 6 ay süreyle eski eşimin bana yaklaşmaması için tedbir kararı alınmasını talep etti. Bunun üzerine aile mahkemesi eski eşimin tehditi altında olduğumuz için Elvan Koçakın bana ve çocuklarıma yaklaşmaması için tedbir kararı almak için yaptığım başvuru kabul edildi ve bir kere daha uzaklaştırma kararı çıktı diyen anne Gülperi K. Kocasının iddialrının tamamının yalan ve uydurma olduğunu, kendisinin iletişim bilgilerinin açık olduğunu ve babanın isterse kızlarını görebilecek durumda olduğunu kaydetmişti.