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Adnan Oktar davasında sapkınlık itirafı: Kopamıyordum! Yayına çıktığımda...

DHA/AA |  02 Aralık 2020 Çarşamba - 19:33 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 19:33

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılanmasına devam edildi.


İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya aralarında örgüt  elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu çok tutuklu sanık, tutuksuz sanık ve izleyici  katıldı.
 
Müşteki avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, sanıkların esasa  ilişkin mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edildi.
 
Duruşmada, örgüte yönelik yapılan operasyon sırasında tutuklanan ve  sonrasında tahliye edilen sanık B.K'nin savunma yapması istendi.
 
Örgütün "korkutucu gücü" nedeniyle önceki ifadesini baskıyla verdiğini  kaydeden B.K, tahliye olduktan sonra ailesinin yanında yaşamaya başladığını ve  onların desteğiyle örgütle olan bağını kopardığını söyledi.
 
B.K. ifadesinde şunları kaydetti:
 
"Cezaevinde çok fazla psikolojik ve duygusal şiddete maruz kaldım.  Örgütten ayrılmak imkansız gibi bir şey. Çok büyük baskı var. Tutuklandıktan  sonra etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermemem için sürekli  avukatlarını gönderdiler. Bu şekilde ifade vermemem için baskı yaptılar. Tahliye  olduktan sonra ailemin yanına yerleştim. Ailemin evinde olmama rağmen sürekli  iletişim kurmaya çalıştılar."
 
Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, "İlk ifadende neden bunları  söylemedin?" diye sorunca B.K, şunları söyledi:
 
"Çok korkuyordum. Şu anda bile korkuyorum. Arkada oturuyorlar, arkama  bile dönüp bakamıyorum, Nasıl böyle bir şeye cesaret ettim kendime şaşıyorum. Tüm  hayatınızla oynuyorlar. Bunlar bir örgüttür, ben bu örgüte hiçbir şekilde dahil  olmadım. Dragos'ta, A9 yayınına gittiğimde de oranın çok yanlış bir yer olduğunu  biliyordum. Ama baskı altında olduğum için kopamıyordum. Tutuklanmadan 7-8 ay  önce ayrılmaya karar vermiştim. Ben bu örgüte dini yaşamak için katılmıştım.  Sonradan bunların amacının farklı olduğunu, sapkınlıkları olduğunu anladım. Ama  bir anda kopamıyorsunuz. Ayrılmak çok zor, yavaş yavaş yapmaya karar verdim ancak  sonra tutuklandım."
 
Kendisinin operasyon sürecinden önce diğer örgüt üyeleri tarafından  fişlendiğini aktaran B.K, "Adnan Oktar'a benim hakkımda notlar yazmışlar. 'B.K.  bize uzak duruyor, sanki bizden değil' demişler. Ben avukatım, sanıklardan avukat  Ayfer Bayer'in yanında çalıştım, ondan da ayrıldım. Bu dosyadaki kimsenin  vekaletini almadım, avukatlığını yapmadım. A9 yayınlarına 1-2 sefer çıktım." diye  konuştu.
 
Duruşma yarın sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarının  alınmasıyla sürecek.
 
Öte yandan soruşturma aşamasında, o dönem şüpheli konumunda olan  birçok kişi, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade vermiş ve tahliye  olmuş, örgütte çözülmeler başlamıştı. Silivri'de 1 seneyi aşkın süredir yapılan  yargılamada ise itirafçı olan sanıkların dışında örgüt aleyhine ifade veren kimse  olmamış, diğer tüm sanıklar "Biz bir örgüt değil arkadaş grubuyuz" şeklinde  savunma yapmıştı.

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Adnan Oktar örgüt sapkınlık
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