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Adıyaman'da mezarlıkta sır olay! Bekçi namaz kıldığı sırada...

AA |  24 Eylül 2021 Cuma - 18:00 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 18:06

Adıyaman'da toprağa yarı gömülü bulunan ve hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Bahçecik mahallesindeki Hüsnü Mustafa Özyeğin Anadolu Lisesinde eğitim  gören bir grup öğrenci, okulun yanındaki eski mezarlıkta bebek ağlaması duydu.
 
Sese doğru yönelen öğrenciler, toprağa yarı gömülü buldukları bebeği  çıkararak, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
 
Birkaç günlük olduğu tahmin edilen bebek, 112 Acil Servis ekiplerinin  ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine  kaldırıldı.
 
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren bebeğin sağlık durumunun iyi  olduğu öğrenildi.
 
Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
 
Mezarlık bekçisi Mustafa Doğan, olayın yaşandığı sırada namazda  olduğunu belirterek, bebeği öğrencilerin bulduğunu anlattı.
 

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Adıyaman mezarlık Bekçi
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