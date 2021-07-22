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Adıyaman'da feci kaza! Otomobil traktöre çarptı: 3'ü çocuk 9 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ(Adıyaman),(DHA) |  22 Temmuz 2021 Perşembe - 7:07 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 7:07

Adıyaman’da otomobil traktöre arkadan çarptı. Kaza sonucu 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Gölbaşı-Adıyaman karayolu 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Burunçayır köyü yakınlarında Adıyaman yönüne ilerleyen Türkmen Kaya yönetimindeki 31 P 8686 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen İsmail Doğuç yönetimindeki 25 ND 301 plakalı traktöre arkadan çarptı.
 
Çarpmanın etkisiyle traktör ve otomobil sürüklenerek şarampole devrildi. Kazada traktör 3 parçaya bölünürken, traktörü kullanan İsmet Doğuç (52), eşi Gökçen Doğuç (46) ile otomobil sürücüsü Türkmen Kaya (75) ile otomobilde bulunan Fadime Kaya (52), Hasan Kaya (39), Zeynep Kaya (39), Ensar Kaya (5), Havva Esila Kaya (5) ve Emir Kaya (3) yaralandı.
 
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Yaralılar olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipler ile vatandaşlar tarafından devrilen traktör ve ters dönen otomobilden çıkartıldı.
 
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İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
 
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