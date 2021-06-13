Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaparak dün "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı" bilgisini paylaştı. Aşı ile koronavirüs mücadelesi devam ediyor. Aşı sırası gelen kadınlar ise arama motorlarına yönelerek Adetliyken korona aşısı olunur mu? Koronavirüs aşıları regl döngüsünü etkiliyor mu? sorularına yanıt arıyor.
ADETLİYKEN KORONA AŞISI OLUNUR MU, AŞILAR REGL DÖNGÜSÜNÜ ETKİLİYOR MU?
Adetliyken korona aşısı olunmayacağını dair aksi bir bilgi bulunmuyor.
Kadın sağlığı ve immünoloji uzmanları, daha fazla araştırma yapılana kadar adet değişikliklerinin Covid-19 aşısının bir sonucu olup olmadığını söylemekte tereddüt ise ediyorlar. Ancak salgının neden olduğu ek stresin kişinin adet döngüsündeki değişikliklere katkıda bulunabileceğini vurguluyorlar.
6 BİN KADIN BİLDİRDİ
Bilim insanları yaklaşık 6 bin kadının ilk doz Covid-19 aşısı olduktan sonra beklenmedik veya normalden daha ağır kanama bildirdiklerini açıkladı.
Çalışmayı yürüten tıbbi antropolog Dr. Kate Clancy menopoz döneminde olmadığını, ancak Moderna aşısının bir dozunu aldıktan sonra erken ve normalden daha ağır bir regl dönemini geçirdiğini belitti. Clancy, menopoz sonrası kadınlar ve hormon alan trans erkekler de dahil olmak üzere benzer deneyimleri olan birçok hastaya sahip olduğunu ifade etti. Ardından, Dr Clancy, aşı ve regl döngüsü arasındaki potansiyel bir bağlantı ve düzensiz dönemlerin bir yan etki olarak listelenip listelenmemesi konusunda kendi çalışmasını yürütmeye başladı.
ADET DÖNGÜSÜ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ARASINDA YAKIN BİR İLİŞKİ VAR
İngiltere’de yer alan Imperial College London'da üreme immünolojisi uzmanı olan Dr. Victoria Male, ise kadınların adet döngüleri ile bağışıklık sistemleri arasında yakın bir ilişki olduğunu belirtti.
Male, “Vücudun her yerinde, özellikle rahimde çok sayıda bağışıklık hücresi bulunur. Aşı tarafından salınan kimyasal sinyaller, bu bağışıklık hücrelerini geçici olarak etkileyerek lekelenmeye ve düzensiz kanamalara neden olabilir. Vücut hastalıkla savaşırken veya bir aşıdan sonra antikor oluşması sırasında ortaya çıkan vücut iltihabı da yumurtlamanın zamanlamasını etkileyebilir” dedi.
ENDİŞELENECEK BİR DURUM DEĞİL
Bununla birlikte Male, bu değişikliklerin kalıcı olduğuna veya endişelenecek bir durum yarattığına dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi. Konuyla ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Male, her yaştan kadının corona virüs aşısı olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Covid-19'a karşı korunmanın faydalarının her türlü riskten çok daha ağır bastığını açıkladı.
Diğer taraftan Male, internette dolaşan, aşıların düşük veya uzun vadeli doğurganlık sorunlarına neden olabileceği iddialarının asılsız olduğunu sözlerine ekleyerek, kadınlara, “Covid-19 aşısı yaptırdıktan sonra herhangi bir düzensiz veya beklenmedik kanama yaşarsanız, doktorunuzla iletişime geçin” tavsiyesinde bulundu.