Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’nda yer alan bilgilere göre, saat 00:10 itibariyle toplam 32 milyon 876 bin 636 aşı yapıldı. Son bilgilere göre, birinci doz uygulanan kişi sayısı 19 milyon 290 bin 582, ikinci doz uygulanan kişi sayısı da 13 milyon 586 bin 54 oldu. Koronavirüsle mücadelede aşı süreci devam ederken vatandaşların aşılarla ilgili merakı da aşı sırasının düşmesi, aşı önceliği olan mesleklerin art arda açıklanmasıyla arttı. Aşı konusunda merak edilen konulardan biri de korona ve regl ilişkisi oldu. Peki, Adetliyken korona aşısı olunur mu? Koronavirüs aşıları regl döngüsünü etkiliyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaparak dün "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı" bilgisini paylaştı. Aşı ile koronavirüs mücadelesi devam ediyor. Aşı sırası gelen kadınlar ise arama motorlarına yönelerek Adetliyken korona aşısı olunur mu? Koronavirüs aşıları regl döngüsünü etkiliyor mu? sorularına yanıt arıyor.

ADETLİYKEN KORONA AŞISI OLUNUR MU, AŞILAR REGL DÖNGÜSÜNÜ ETKİLİYOR MU?

Adetliyken korona aşısı olunmayacağını dair aksi bir bilgi bulunmuyor.

Kadın sağlığı ve immünoloji uzmanları, daha fazla araştırma yapılana kadar adet değişikliklerinin Covid-19 aşısının bir sonucu olup olmadığını söylemekte tereddüt ise ediyorlar. Ancak salgının neden olduğu ek stresin kişinin adet döngüsündeki değişikliklere katkıda bulunabileceğini vurguluyorlar.

6 BİN KADIN BİLDİRDİ

Bilim insanları yaklaşık 6 bin kadının ilk doz Covid-19 aşısı olduktan sonra beklenmedik veya normalden daha ağır kanama bildirdiklerini açıkladı.



Çalışmayı yürüten tıbbi antropolog Dr. Kate Clancy menopoz döneminde olmadığını, ancak Moderna aşısının bir dozunu aldıktan sonra erken ve normalden daha ağır bir regl dönemini geçirdiğini belitti. Clancy, menopoz sonrası kadınlar ve hormon alan trans erkekler de dahil olmak üzere benzer deneyimleri olan birçok hastaya sahip olduğunu ifade etti. Ardından, Dr Clancy, aşı ve regl döngüsü arasındaki potansiyel bir bağlantı ve düzensiz dönemlerin bir yan etki olarak listelenip listelenmemesi konusunda kendi çalışmasını yürütmeye başladı.

ADET DÖNGÜSÜ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ARASINDA YAKIN BİR İLİŞKİ VAR

İngiltere’de yer alan Imperial College London'da üreme immünolojisi uzmanı olan Dr. Victoria Male, ise kadınların adet döngüleri ile bağışıklık sistemleri arasında yakın bir ilişki olduğunu belirtti.



Male, “Vücudun her yerinde, özellikle rahimde çok sayıda bağışıklık hücresi bulunur. Aşı tarafından salınan kimyasal sinyaller, bu bağışıklık hücrelerini geçici olarak etkileyerek lekelenmeye ve düzensiz kanamalara neden olabilir. Vücut hastalıkla savaşırken veya bir aşıdan sonra antikor oluşması sırasında ortaya çıkan vücut iltihabı da yumurtlamanın zamanlamasını etkileyebilir” dedi.

ENDİŞELENECEK BİR DURUM DEĞİL



Bununla birlikte Male, bu değişikliklerin kalıcı olduğuna veya endişelenecek bir durum yarattığına dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi. Konuyla ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Male, her yaştan kadının corona virüs aşısı olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Covid-19'a karşı korunmanın faydalarının her türlü riskten çok daha ağır bastığını açıkladı.

Diğer taraftan Male, internette dolaşan, aşıların düşük veya uzun vadeli doğurganlık sorunlarına neden olabileceği iddialarının asılsız olduğunu sözlerine ekleyerek, kadınlara, “Covid-19 aşısı yaptırdıktan sonra herhangi bir düzensiz veya beklenmedik kanama yaşarsanız, doktorunuzla iletişime geçin” tavsiyesinde bulundu.