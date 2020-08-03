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Adana'da su kuyusu açmak için kazı yapan aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

AA |  03 Ağustos 2020 Pazartesi - 16:44 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 17:05

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusu açmak isteyen baba ile ona yardım eden eşi, oğlu ve kardeşi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Bozcalar Mahallesi'nde, su kuyusu açmak için kazı  yapan Haluk Karahan'a yardım etmek amacıyla oğlu Ömer Karahan, karısı Havva  Karahan ve kardeşi Sefa Karahan geldi.
 
Su kuyusundan 4 kişinin çıkamadığını gören çevredekiler durumu  jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
 
Ekipler, hayatlarını kaybeden 4 kişiyi su kuyusundan çıkarmak için  çalışma başlattı.
 
 
 
Vali Süleyman Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su kuyusunda 4  kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su  kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti."  dedi.
 
Aynı aileden 4 kişinin, suya ulaşmak isterken bölgedeki metan gazından  etkilendiği şüphesi üzerinde duruluyor.
 

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