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Acun Ilıcalı'nın acı günü! Sosyal medyadan duyurdu!

23 Mayıs 2021 Pazar - 10:53 | Son Güncelleme : 23 05 2021 - 11:03

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı güne acı bir haberle başladı. Acun Ilıcalı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.


TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, acı bir güne uyandı. Ünlü televizyoncunun amcası Nazmi Ilıcalı, hayatını kaybetti. Büyük bir acı yaşayan Acun Ilıcalı, kötü haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
 
Amcası Nazmi Ilıcalı'nın fotoğrafını paylaşan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: 'Hayatını iyilikle, yardımseverlikle geçirdin ve bizlere örnek oldun. Anne ve babam için hep özeldin, ağabeyim ve benim için de öylesin ve öyle kalacaksın. Nazmi Ilıcalı ismini eminim ki güzel evlatların en iyi şekilde yaşatacak. Seni hiç unutmayacağız. Mekanın cennet olsun Nazmi Ağabey...'
 
 

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