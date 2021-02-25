Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hareket! Sildi...

Acun Ilıcalı Instagram hesabından o ismi takibi bıraktı. Bir süredir aralarının açık olduğu konuşuluyordu. İki ünlü isim de artık birbirlerini takip etmiyor.

Acun Ilıcalı ile sosyal medya fenomeni Reynmen'in aralarının açıldığı konuşuluyordu. Hürriyet Kelebek yazarı Orkun Ün'ün bugünkü yazısında Ilıcalı ve Reynmen birbirlerini artık instagram 'da da takip etmediğini açıkladı.

Köşesinden "Acun Ilıcalı ve Reynmen artık Instagram ’dan takipleşmiyor" diyen Ün, "Takipten ilk çıkan kim oldu bilmiyorum ama o işi de Reynmen’in yaptığını ve Ilıcalı’nın ‘ohhhh be’ dediğini tahmin edebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Orkun Ün'ün bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Acun Ilıcalı, Reynmen’e her fırsatta destek olmuş hatta son olarak kendi dijital platformunda ona bir program teklif etmişti.

Sonra işler değişti ve o proje iptal oldu. Daha önce Dominik’e gidip Acun Ilıcalı ile paylaşımlar yapan Reynmen bir anda “bu halk neden Survivor izler” gibi bir açıklama yaptı.

Bu açıklama bardağı taşıran son damla oldu.

Acun Ilıcalı ve Reynmen artık Instagram’dan takipleşmiyor.

Takipten ilk çıkan kim oldu bilmiyorum ama o işi de Reynmen’in yaptığını ve Ilıcalı’nın ‘ohhhh be’ dediğini tahmin edebiliyorum."