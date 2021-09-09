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Acun Ilıcalı'dan Naciye Teyze'ye sürpriz ziyaret!

09 Eylül 2021 Perşembe - 15:43 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 15:43

Acun Ilıcalı, 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla tanınan Mevlüt Acaroğlu'nun annesi Naciye Acaroğlu'nu Konya'daki evinde ziyaret etti.


Acun Ilıcalı'ya yakın dostu Esat Yontunç eşlik etti. Naciye Acaroğlu, Ilıcalı ve Yontunç'un yer sofrasında çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
 
"Hatırşinaz Acun’um Allah razı olsun her Konya’ya geldiğinde uğrar, Sarı Esatım'a da selam olsun "
 

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