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Açık veriden her alanda faydalanmak mümkün

AA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 17:17 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 17:17

Açık Veri ve Teknoloji Derneği (AVTED) Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Eren, "Bu veri çeşidi (açık veri) ile trafik kazalarının azaltılmasından sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine, enerji tasarrufundan finansal politikalara kadar her alanda faydalanmak mümkün." dedi.


İnternet ortamında üretilen verinin önemi her geçen gün artıyor.  Sosyal medya, arama motorları ve alışveriş siteleri gibi pek çok mecrada üretilen  bilgiler işlenerek sahiplerinin yeni stratejiler geliştirmesinde ve şirketlerini  büyütmesinde büyük rol oynuyor. Ancak bu durum verinin tek elde toplanması ve  sadece belirli bir kesim için kullanılması gibi pek çok sorunu da beraberinde  getiriyor.
 
AA muhabirine açık verinin önemi konusunda açıklamalarda bulunan Eren,   "Açık veri, hem yasal hem de teknik olarak paylaşılmasında engel olmayan,  herhangi bir telif, patent gibi bir mülkiyet koruması sistemlerinden bağımsız,  herkes tarafından ücretsiz ve özgürce tekrar tekrar kullanılabilen, işlenebilen,  dağıtılabilen ve yaşam faaliyetlerimize maddi manevi fayda sağlayan bir veri  çeşidi. Bu veri çeşidi ile trafik kazalarının azaltılmasından sağlık  hizmetlerinin iyileştirilmesine, enerji tasarrufundan finansal politikalara kadar  her alanda faydalanmak mümkün." diye konuştu.
 
Açık veri yardımıyla kalp krizi ölüm oranlarında yüzde 40 düşüş
İnsanlığın bugün sahip olduğu teknolojik imkan ve erişim olanakları  açık verinin hem teknik olarak topluma ulaştırılmasında hem de bu verilerle  hayatlarımızı kolaylaştıracak hizmet ve servisler üretmeyi kolaylaştırdığını  belirten Eren, şunları söyledi:
"AVTED olarak motivasyonumuz bu hizmet ve servisleri hayata  geçirebilecek ilgili ve ilgili olmaya aday her disiplinden uzmanın katılımıyla  bir 'Açık Veri Uygulama Geliştiriciler Topluluğu' kurmak. Motivasyon mottomuz,  açık verinin bizleri daha iyi birey daha iyi toplum ve ülkemizi daha iyi bir ülke  yapacağına olan inancımız.
 
Çarpıcı bir örnek vermek isterim İngiltere’de geçtiğimiz yıllarda  Traffod adlı bir belediye kalp krizlerinin sık yaşandığı bölgeleri Sağlık  Bakanlığı’na ait açık veri yardımıyla tespit ederek, o bölgelere en hızlı  ulaştırılabilecek 15 adet elektroşok alet noktası oluşturmuş. Amaç ambulans  ulaşıncaya kadar kalp krizi geçiren birine en hızlı desteği sağlayabilmekti. Açık  veri uzmanları, veri analizcileri, sağlıkçılar ve yerel yönetim birimlerinin  desteğiyle hayata geçirilen proje ile elektroşok cihazı yerleştirilen bölgelerde  hızlı müdahale sayesinde kalp krizinden ölüm oranları yüzde 40 oranında  düşürülmüş. Ayrıca projenin önemli taraflarından biri elektroşok aletlerinin  nerede olması gerektiği ya da hangi bölgenin en iyi nokta olabileceğini o civarda  yaşayanların belirleyebiliyor olması sorunların çözümünde toplumun etkisini  göstermesi bakımından çok önemli."
 
"Sorunların büyük kısmı bilgi sahipliğinin tek merkezde toplanması"
Verinin ekonomik gücü ve açık verinin saylayacağı faydalar üzerine de  konuşan Eren, "Verinin sadece birileri için ekonomik güç haline geldiğini  söylemek daha doğru bir tespit olabilir. Açık veri ise birileri yerine toplum  için ekonomik güç anlamına geliyor. Bu konu daha temel bir sorunu işaret ediyor  bizlere aslında, ekonomiden sosyal hayata, bilgiye ulaşımdan toplumsal  faaliyetlere kadar yaşamımızın her alanında bir 'kapalılık' sorunu olduğu aşikar  malumunuz. Bu nedenle yaşadığımız dönemi bir güvensizlik çağı olarak  niteleyenlerin sayısı oldukça fazla. Bugün karşılaştığımız ve çözümler için  çırpındığımız sorunların büyük kısmı; bilgi sahipliğinin tek merkezde, tek  şirkette, tek kurumda hatta tek kişide toplanması. Bu tek merkezde toparlanmanın  en çarpıcı örneğini Facebook, Google gibi şirketlerin iş modellerinde görüyoruz.  Bu problemin panzehirinin 'açıklık' ve 'açıklık kültürü' olduğunu düşünüyoruz.  Dolayısıyla açık verinin özel/kamu tüm alanlar için sürdürülebilir ekonomik  yönünün olduğunu görmek gerekiyor. Bunun için 'başarı örneklerine' ihtiyaç var."  şeklinde konuştu.
 
Farklı disiplinlerden uzman kişilerle 22 Ekim 2020 günü çalışmalara  başladıklarını belirten Eren, açık veri kavramsal tartışmalarının yerine 'başarı  örnekleri' için özellikle belediyeler ile çalışarak, hızlıca bireylerin  hayatlarını kolaylaştıracak servisler geliştirilmesi için çalışacaklarını  vurguladı.
 

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