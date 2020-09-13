Açık öğretim lisesi ders seçme işlemi nasıl yapılır? AÖL ders seçimi ne zaman bitiyor 2020

2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin AÖL 1. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, ders seçimi ile ilgili araştırma yapamaya başladı. 2020-2021 AÖL açık lise ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılır? İşte detaylar…

AÖL kayıt ders seçimi nasıl yapılıyor? Açık öğretim lisesi ders seçimi ne zaman 2020? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi hakkındaki araştırmalar devam ediyor. 2020-2021 1. dönem kayıt yenileme işlemleri 7 Eylül’de başladı, 9 Ekim’de sona erecek. Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirenler ders seçimi hakkında arama motorları üzerinden bilgi ediniyor. Peki, 2020-2021 AÖL açık lise ders seçimi nasıl yapılır?

AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIYOR?

Öğrencilik durumu "Silik, Donuk veya Aktif" olan öğrencilerden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecek.

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecek. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

Öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmelerine ise gerek yok. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrenciler, öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncelleri gerekiyor.