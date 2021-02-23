Açık öğretim lise sınavı ne zaman? AÖL online kılavuzu yayınlandı!

Binlerce öğrenci bekliyordu ve belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen açıkladı. Sınavlara ilişkin genel kurallar ve dikkat edilmesi gerekenler AÖL online kılavuzunda tek tek açıklandı. Açık lise sınavlarına 2 gün kala öğrenciler yayınlanan AÖL online sınav kurallarını araştırıyor. Peki, Açık öğretim lise sınavı ne zaman? AÖL online sınav nasıl yapılacak? AÖL online kılavuzu nasıl indirilir? İşte AÖL sınav tarihleri ve AÖL sınavına ilişkin tüm detaylar...

Binlerce öğrenci Lise eğitim lerine açık öğretim liselerinden devam eden binlerce öğrenci Açık öğretim Lisesi (AÖL) sınavı ile ilgili detayları araştırıyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 2021 yılının 1. dönem sınavları için yayınlanan online kılavuzun ayrıntılarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayımladığı kılavuzla AÖL sınavlarının online olarak yapılacağını duyurdu. AÖL online sınavına ilişkin tüm önlemler alındı. Peki, Açık öğretim lise sınavı ne zaman? AÖL online sınav nasıl yapılacak? AÖL online kılavuzu nasıl indirilir? İşte AÖL sınav tarihleri ve AÖL sınavına ilişkin tüm detaylar...

AÇIK ÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN? İŞTE AÖL SINAV TAKVİMİ!

MEB tarafından açıklanan takvime göre AÖL birinci dönem sınavları 25 Şubat'ta, ikinci dönem sınavları, 25 Mart’ta çevrimiçi (online) yapılacak.

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.02.2021 (saat 09.30’dan) - 01.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacak.

AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL OLACAK, ONLİNE MI?

Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklar.

AÖL ONLİNE SINAV KILAVUZU YAYINLANDI!

MEB Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından AÖL online sınav kılavuzunu yayımlandı. Buna göre, Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Online (Çevrim İçi) Sınavları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.02.2021 (saat 09.30’dan) - 01.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacak.

AÖL SINAVI NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklar. Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabilecek. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklar. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyecekler. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebilecekler. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacak. Online sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecek. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacak. . Sınav kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacak.

AÖL ONLİNE SINAV SÜRESİ VE SINAV SİSTEMİ

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacak. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebilecekler. Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecek.

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacak. Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklar. Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklar. Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebilecekler. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacak. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecek. .Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar “bir defaya mahsus” sınava kaldıkları yerden devam edecekler. Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci “Sınava Girdi” sayılacak ve derse ait puanı “Sıfır” olacak. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden “Sınava Girmedi” olarak işlem yapılacak.

AÖL SINAVINDA KOPYAYA KARŞI ÖNLEM

Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacak. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacak. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecek. .Öğrenciler, sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanmayacaklar. .Öğrenciler, sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma, görüntü kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemler yapmayacaklar. Öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması durumunda sınavı sonlandırılarak geçersiz sayılacak.

AÖL SINAVI SORULARININ PAYLAŞIMI YASAK

Kılavuzda belirtilen kurallar çerçevesinde sınav soru ve cevaplarının, sınav sırasında veya sonrasında her türlü paylaşımının yasak olduğu belirtildi. Sınav ekranında öğrencileri tanımlayacak güvenlik kodu bulunacak ve paylaşım ihlali hâlinde öğrenciler hakkında 6764 sayılı Kanun hükümlerince işlem yapılacak

SORUN YAŞAYANLAR İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Öğrenciye bağlı olmayan internet kesintilerinden kaynaklı sınavdan düşmelerde ve sınav sisteminden kaynaklı teknik sebeplerle öğrencinin sınavı tamamlayamadığının tespit edilmesi hâlinde Merkez Sınav Kurulu kararı ile telafi sınavı yapılabilecek.

AÖL NOT HESAPLAMA NASIL OLACAK?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.