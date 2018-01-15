Çavuşoğlu'dan ABD'ye sert mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin terör ordusu kurma girişimine ilişkin, "Umarım bu açıklama bireysel bir açıklamadır. Gerçeği yansıtmaz. Koalisyon adına böyle bir açıklama yapamazlar. Böyle bir adım atılmaz. Aksi takdirde bölgede kaos olur" dedi.

