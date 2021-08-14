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ABD'ye temmuz ayında rekor sayıda düzensiz göçmen giriş yaptı

AA |  14 Ağustos 2021 Cumartesi - 0:56 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 0:56

ABD’ye temmuz ayında Meksika sınırından geçen düzensiz göçmen sayısı 200 binin üzerine çıkarak 21 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.


ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimi (CBP) tarafından açıklanan  verilere göre, geçen ay gözaltına alınan 212 bin 672 düzensiz göçmenin yaklaşık  83 binini aileler, 19 binini ise refakatsiz çocuklar oluşturdu.
 
Refakatsiz çocuklar, askeri tesislerde koruma altına alınırken, yeni  tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 1000'den fazla göçmenin, Güney  Texas’ta kurulan geçici bir kampta karantina altına alındığı açıklandı.
 
 Texas’ta konuşan İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, sınırdaki  durumu karşılaştıkları "en büyük zorluklardan" biri olarak nitelendirdi.
 
Biden yönetimi, yükselen hava sıcaklıklarıyla birlikte geçiş yapan  göçmen sayısının azalacağını tahmin ederken, temmuz ayında gözaltına alınan yasa  dışı geçiş yapan göçmen sayısının bir önceki aya göre yüzde 13 yükselmesiyle  sınır dışı işlemlerinin de hızlandığı bildirildi.
 
Biden yönetimi, Orta Amerika’dan gelen aileleri, "hızlı sınır dışı"  uçaklarıyla Meksika’nın güneyindeki küçük yerleşim yerlerine gönderiyor. ABD'li  yetkililer, bu yöntem sayesinde ailelerin ABD’ye geri dönmek yerine ülkelerine  gideceklerini umut ediyor.
 
Göçmen hakları savunucularının karşı çıktığı bu uygulamayı, Birleşmiş  Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de "endişe verici" olarak  değerlendirmişti.
 

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