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ABD üssüne zarflı saldırı! Zaftan çıkan...

AA |  28 Şubat 2018 Çarşamba - 9:58 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 9:58

ABD'nin Virginia eyaletindeki Fort Myer-Henderson Müşterek Askeri Üssü'ne gönderilen ve içinde bilinmeyen bir madde bulunan zarfın açılması üzerine 11 kişi etkilendi.


 Olay, Amerikan Deniz Piyadeleri (Marine Corps) ile Arlington İlçe  İtfaiyesinin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
 
Deniz Piyadeleri Komutanlığının Twitter hesabından yapılan  açıklamada, "Myer-Henderson Hall Müşterek Üssü'nde içinde bilinmeyen bir madde  bulunan zarf alındı. Etkilenen binadaki personel ivedi tedbirler alarak binayı  boşalttı." ifadelerine yer verildi.
 
Üs yetkililerinin Zararlı Madde Birimi ile Federal Soruşturma Bürosuna  (FBI) durumu ilettiği belirtilen açıklamada, çok sayıda deniz piyadesinin olay  nedeniyle tıbbi destek aldığı duyuruldu.
 
"3 hastanın durumu ciddiyetini koruyor"
 
Arlington İlçe İtfaiyesinden yapılan açıklamada ise idari binada  zarfın açılmasından sonra rahatsızlanan 11 kişiden 3'ünün hastaneye kaldırıldığı  ifade edildi.
 
Daha sonra yapılan bir paylaşımda, "Hastaneye kaldırılan 3 hastanın  durumu ciddiyetini koruyor. Komutanlık olaydan sonra bazı birliklere tekrar görev  başı yaptırdı. Soruşturma devam ediyor." açıklamasında bulunuldu.
 
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) konuyla ilgili henüz bir açıklama  yapılmadı.
 
  

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