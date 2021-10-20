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ABD'nin Suriye’deki El Tanıf üssüne drone saldırısı

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 23:41 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 23:41

ABD kuvvetlerinin konuşlu olduğu Suriye'nin Irak sınırındaki El Tanıf üssüne drone ile saldırı düzenlediği bildirildi.


Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan ABD’li bir yetkili,  saldırı olduğunu teyit ettiğini ancak kayıp olmadığını söyledi.
 
Yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) konuya ilişkin  açıklama yapacağını aktardı.

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ABD El Tanıf üssü drone Suriye
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