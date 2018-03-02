03 Mart 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
13°C / 10°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.859 -0.66 EURO 4,7020 0.59
USD 3,8100 0.04 ALTIN 161,780 0.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD, Küba’ya üst düzey diplomat göndermeyecek

İHA |  02 Mart 2018 Cuma - 21:23 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 21:24

ABD, Küba'ya üst düzey diplomat göndermeyeceğini açıkladı.


ABD'nin geçen yıl Havana’daki üst düzey diplomatlarını etkileyen "sağlık sorunları" nedeniyle yüzde 60'ını Küba'dan çekme kararını daimi ve kalıcı hale getirmeye hazırlandığı belirtildi. 
 
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, Küba'dan 6 ay önce geçici olarak çekilen diplomatları geri gönderilmesi için sürenin Pazar günü sona erdiği ve sadece memurların gönderileceği belirtilirken, üst düzey diplomatların artık gönderilmeyeceği bildirildi. 
 
Öte yandan Küba’da yeni görev alacak memurlara, aile üyelerinin eşlik etmeleri de yasaklanacağı öğrenildi. 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.