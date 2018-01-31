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ABD - Katar zirvesi yapıldı

AA |  31 Ocak 2018 Çarşamba - 0:35 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 0:35

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar ve Körfez ülkeleri arasında yaşanan diplomatik krizin ilgili ülkeleri ve ABD’yi ekonomik ve askeri olarak etkilediğini belirtti.


ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh  Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Muhammed  Al-Attiyah’nın katıldığı ABD ve Katar arasındaki üst düzey toplantı sonrasında  konuştu.
 
Tillerson, "Katar ve diğer Körfez ülkeleri arasındaki gerginliğin  olumsuz sonuçları oldu. Bu gerginlik müdahil olan ülkelerin yanı sıra ABD'yi de  askeri ve ekonomik olarak etkiledi." dedi.
 
Taraflara gerginliği sona erdirme çağrısında bulunan Tillerson,  "Taraflara olumsuz söylemi düşürmesi ve tansiyonu daha da gerecek tutumlardan  kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
 
ABD Savunma Bakanı Mattis de Körfez bölgesinde sükunetin sağlanmasının  önemine vurgu yaparak, "Bu bölgede kurulacak bir fikir birliği önemlidir." dedi.
 
Mattis, "Birleşik bir Körfez İşbirliği Konseyi terörle mücadele başta  olmak üzere bizim de farklı birçok noktada gücümüzü arttırmamızı sağlar.  Özellikle de DEAŞ'ı yenmek önemli ve İran bölgede habis çalışmalarını devam  ettiriyor." şeklinde konuştu.
 
Katar Dışişleri Bakanı El Sani ise yaptığı konuşmada, Tillerson ve  Mattis'e kendilerine karşı blokaj uygulayan ülkelere karşı bir pozisyon aldıkları  için teşekkür etti.
 
El Sani, "Katar Devleti ve halkı haksız ve illegal bir şekilde blokaja  uğradı. Bu süreç bölgede istikrarın sağlanmasını sabote etmiştir. (Tillerson ve  Mattis) Bu süreçte aldıkları rolden dolayı kendilerine teşekkür ederiz."  açıklamasında bulundu.
 
Katar Savunma Bakanı Al-Attiyah da ileriki yıllarda ABD ve Katar  arasındaki askeri iş birliğinin daha da artacağını kaydetti.
 
Katar'ın son olarak ABD'den aldığı F-15 jetlerin uzun vade kurmayı  düşündükleri iş birliği için sadece bir adım olduğuna değinen Al-Attiyah, "Bu  gelişmeler hem kendi sınırlarımızı korumak hem de müttefiklerimizin yardıma  ihtiyacı olduğunda kendilerine yardım elimizi uzatmamız için önemli bir  basamaktır." dedi.
 
Katar Dışişleri Bakanı ve Katar Savunma Bakanı, ABD-Katar Stratejik  Diyaloğu başlıklı zirve için ABD Başkenti Washington'da bulunuyor. Zirve, ABD  Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşiyor.

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