07 Mart 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
14°C / 12°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.710 -0.20 EURO 4,7080 0.04
USD 3,7940 0.01 ALTIN 162,750 0.72
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD İstihbarat Direktörü’nden Suriye açıklaması

AA |  06 Mart 2018 Salı - 20:06 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 20:06

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats, Amerikan yönetiminin Beşşar Esed rejiminin kimyasal saldırılarına karşı rejime yönelik geçen yıla benzer bir saldırı düzenlenmesini konuştuğunu söyledi.


Coats, Savunma İstihbarat Direktörü Korgeneral Robert P. Ashley, Jr.  Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde küresel tehditler konulu bir oturumda  senatörlerin sorularını yanıtladı.
 
Bir senatörün Suriye rejimin neredeyse günlük olarak kullandığı klor  gazının kitle imha silahı olarak değerlendirip değerlendirmediğine ilişkin bir  soruya Coats şu yanıtı verdi:
 
 "Bunu da kitle imha silahı olarak değerlendiriyoruz. Orada sarinden  çok klor kullanımı var. Son saldırıları hali hazırda değerlendiriyoruz. Bununla  ilgili henüz tam bilgi sahibi değiliz. Taraflar birbirini suçluyor. Henüz  değerlendirmeyi tamamlamış değiliz ancak bu konuda oldukça kaygılıyız. Başkanın  geçen yılki saldırıya verdiği tepkiyi gördünüz. Bu, şu anda biz konuşurken bile  ciddi bir şekilde tartışılıyor ancak yine ifade ediyorum bu kapalı bir oturumda  konuşulmalı."
 
 ABD geçen yıl İdlib'in Han Şeyhun beldesinde kimyasal silahla  saldırması üzerine ABD Başkanı Donald Trump saldırıda kullanılan Şeyrat Hava  Üssünün vurulmasına karar vermişti. ABD'nin Akdeniz'de konuşlu gemilerinden  fırlatılan füzelerle hava üssündeki 59 nokta vurulmuştu.
 
    
 
  
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.