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ABD Hava Kuvvetlerinden yeni nesil uçak hamlesi

AA |  16 Eylül 2020 Çarşamba - 0:33 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 0:33

ABD Hava Kuvvetlerinin, "Gelecek Nesil Hava Üstünlüğü Programı" kapsamında daha önce kamuoyuna açıklanmamış bir hava aracını tasarlayıp tam uçuş kapasitesi ile uçurduğu öğrenildi.


ABD Hava Kuvvetleri Satın Almadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı  Will Roper, Hava Kuvvetleri Derneği Hava, Uzay ve Siber Konferansında yaptığı  konuşmada, "Tam kapasiteli test aracımız fiziksel dünyada uçuşunu yaptı. Bunu  yaparken de birçok rekoru kırdı." dedi.
 
Dijital dünyanın insanlığın geleceği olduğunu ifade eden Roper, fiziki  dünyayı da hesaba katacak tasarımlara dikkat ettiklerini vurguladı.
 
Gelecek Nesil Hava Üstünlüğü Programı kapsamında çalışmalar yaptığı  bilinen ABD'nin, son derece gizli yürütülen programın hangi aşamada olduğu, kaç  prototip uçak ürettiği veya bahsedilen uçağı ne zaman kamuoyuna açıklayacağı  konusunda açıklama yapılmadı.
 
ABD basınından yer alan haberlere göre, uçağın envantere alınması  durumunda ABD'nin operasyonel F-35 uçaklarına ve test aşamasında olan F-15EX tipi  savaş uçaklarına rakip olacağı, özellikle de savunma sanayinde ortalığı  karıştıracağı düşünülüyor.
 
ABD'nin bu uçağı Elon Musk'ın SpaceX şirketine ihale edebileceği de  ortaya atılan iddialar arasında.

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