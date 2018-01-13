13 Ocak 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 4°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.645 -0.06 EURO 4,5660 0.50
USD 3,7470 -0.66 ALTIN 161,320 0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD Dışişleri heyeti PYD/PKK elebaşlarıyla görüştü

AA |  13 Ocak 2018 Cumartesi - 11:02 | Son Güncelleme : 13 01 2018 - 11:02

ABD Dışişleri Bakanlığından bir heyet, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki yerleşimleri ziyaret etti.


Max Martin başkanlığındaki ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti dün  PYD/PKK'nın sözde eşbaşkan yardımcısı Aldar Halil, Kandil'den gelen örgüt  elebaşları Fevze Yusuf ve Bedran Ciya Kürt'le görüştü.
 
Görüşmede terör örgütü mensupları, Amerikalı yetkililere Suriye'de  federal sistem kurulması taleplerini iletti.
 
Heyet daha sonra Aynularab'a (Kobani) geçerek, PYD/PKK'nın paravan  örgütü SDG'nin sözde genel komutanı Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin ile  toplantı yaptı.
 
ABD heyeti, terör örgütünün Rakka'nın yönetimini sivillerdeymiş gibi  göstermek amacıyla kurduğu Rakka meclisi üyeleriyle de bir araya gelerek,  harabeye dönen kentin yeniden inşasını görüştü.
 
Kandil kadrosunun öne çıkan isimlerinden Cilo, PYD/PKK adına uzun  süredir silahlı eylemleri yönetiyor. Amerikalı yetkililer saha operasyonlarını,  büyük ölçüde Cilo üzerinden yürütüyor.
 
Suriye'de bir süre terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin  sözcülüğünü yaptıktan sonra bölgeden kaçan Talal Silo, AA'ya yaptığı açıklamada,  "Cilo ile ABD yönetimi arasında tam bir koordinasyon olduğunu" söylemişti.
 
Martin, ABD'yi Türkiye ve Rusya'nın inisiyatifiyle düzenlenen Astana  toplantılarında temsil eden Amerikan heyetinide yer almış ancak son toplantıya  katılmamıştı.
 
  
 
 
 
 

ETİKETLER

PKK PYD ABD
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.