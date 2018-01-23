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ABD'den kritik PYD/YPG açıklaması

AA |  23 Ocak 2018 Salı - 20:23 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 21:30

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye’nin kuzeydoğusundaki PYD/YPG unsurlarının Afrin’e hareket etmesi durumunda ABD’nin desteğini kaybedeceğini açıkladı.


Kamışlı bölgesinden PYD/PKK konvoylarının Afrin’deki PYD/YPG  militanlarına destek vermek için harekete geçtiği haberleri üzerine AA muhabirine  konuşan Pentagon sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, ABD’nin PYD/PKK’nın  paravanı SDG ile ilişkisinin komuta ve kontrol şeklinde olmadığını dolayısıyla  böyle bir hareketlilik konusunda bir şey diyemeyeceğini ifade etti.
 
Galloway, “Biz DEAŞ’a karşı operasyon yapan kuvvetlere eğitim, tavsiye  ve destek sağlıyoruz. Sahadaki güçlere emirler vermiyoruz. Bu bizim ilişkimiz  değil. Eğer özellikle DEAŞ’a odaklı olmayan bir tür askeri operasyon yaparlarsa  koalisyonun desteğini kaybederler.” dedi.
 
Galloway Suriye haritasında kuzey doğuyu göstererek şöyle devam etti:
 
“Diyelim ki buralarda bir yerdeki (kuzeydoğu Suriye) bir YPG birliği,  ‘artık DEAŞ ile mücadele etmeyeceğiz Afrin’deki kardeşlerimizi desteklemeye  gideceğiz’ derse artık o zaman kendi başlarına kalırlar. Artık bizim ortaklarımız   olamazlar”
 
Galloway, bu durumun sadece YPG için geçerli olmadığını aynı şekilde  Suriye’nin güneyindeki El Tanif bölgesinde de aynı durumun söz konusu olduğunun  altını çizdi.
 
Binbaşı Galloway,  Suriye’de ortaklarına verdikleri silahların sadece  DEAŞ ile mücadele için olduğunu başka amaçlarla kullanılması durumunda ABD’nin  adım atacağını ifade etti.
 
Galloway, “Ekipmanların DEAŞ dışında bir amaçla kullanıldığını tespit  ettiğimiz takdirde yardımları kesmek dahil uygun adımları atarız.” şeklinde  konuştu.

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