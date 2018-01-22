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ABD'den flaş Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

AA |  22 Ocak 2018 Pazartesi - 19:18 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 19:30

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Türkiye'nin kendi vatandaşlarını Suriye toprağından saldırı düzenleyebilecek terör unsurlarından korumaya dönük meşru hakkını tamamen takdir ediyor ve tanıyoruz." dedi.


İngiltere'nin başkenti Londra'daki temasları kapsamında mevkidaşı  Boris Johnson ile bir araya gelen Tillerson, burada Zeytin Dalı Harekatı'na  ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
"ABD Suriye’de DEAŞ’ı yenmek için bulunuyor. Bunu koalisyon  ortaklarımız ve Suriye Demokratik Güçleri ile yaptık." ifadelerini kullanan  Tillerson, "O nedenle Suriye’nin kuzeyindeki Türk hadiseleriyle ilgili olarak  kaygılıyız." diye konuştu.
 
Tillerson ayrıca "güvenli bölge için Türkiye ile çalışabiliriz." dedi.
 
"Türkiye'nin kendi vatandaşlarını Suriye toprağından saldırı  düzenleyebilecek terör unsurlarından korumaya dönük meşru hakkını tamamen takdir  ediyor ve tanıyoruz.” diyen Tillerson,  konuya ilişkin, Türkiye’deki muhatapları  ile görüştüğünü ve Türkiye’nin "meşru güvenlik kaygılarını karşılayabilmeyi ümit  ettiğini" vurguladı.
 
Tillerson ile Johnson görüşmesi daha sonra basına kapalı olarak devam  etti.
 
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Londra temasları kapsamında bu sabah  İngiltere Başbakanı Theresa May ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mark Sedwill ile de  basına kapalı olarak görüştü.
 
ABD'li bakan ülkesinin bu ay hizmete giren yeni büyükelçilik binasını  da ziyaret etti.
 
 

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ABD Rex Tillerson Suriye Zeytin Dalı Harekatı
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