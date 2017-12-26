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ABD'den flaş yaptırım kararı

AA |  26 Aralık 2017 Salı - 22:29 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 22:29

ABD yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetleriyle ilişkili oldukları gerekçesiyle Pyongyang rejiminin 2 üst düzey yetkilisi hakkında yaptırım kararı aldı.


ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC)  yapılan yazılı açıklamada, Kore İşçi Partisinin kontrolündeki Kore Askeri  Endüstri Bakanlığı Direktör Yardımcısı Kim Jong Sik ve Kore Merkezi Komitesi  Başkan Yardımcısı Ri Pyong Chol'un yaptırım listesine eklendiği bildirildi. 
 
Kuzey Kore'nin kitle imha silahı geliştirmeye yönelik süregelen  faaliyetlerinde önemli rol oynadığı belirtilen 2 yetkilinin, Birleşmiş Milletler  Güvenlik Konseyi tarafından 22 Aralık'ta açıklanan yaptırım listesinde de yer  aldığı ifade edildi.  
 
ABD Başkanı Donald Trump, 20 Kasım'da Kuzey Kore'yi "teröre destek  veren devlet" olarak tanıyacağını açıklamıştı. OFAC, bu açıklamanın ardından 21  Kasım'da ülkenin ticaret faaliyetlerini kısıtlamak için 1 kişi, 13 şirket ve 20  gemi hakkında yaptırım kararı almıştı.  
 
Kuzey Kore, ABD'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinde İran,  Sudan ve Suriye'nin ardından 4'üncü sırada yer alıyor. Söz konusu listeye 2'nci  kez eklenen ülke, George W. Bush tarafından 2008'de çıkarılmadan önce 20 yıl  listede kalmıştı.
 
  
 

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