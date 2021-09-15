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ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Katar ile birlikte çaba gösteriyor

AA |  15 Eylül 2021 Çarşamba - 23:35 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 23:35

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kabil havalimanından charter uçuşlarının yanı sıra normal uçuşların da başlaması için Türkiye ve Katar'ın çaba gösterdiğini belirtti.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde  Afganistan'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan charter  uçuşlarının yavaş yavaş yapılmaya başladığını kaydeden Price, havalimanından  normal uçuşların da yapılmasının hem Afgan halkı, hem uluslararası toplum hem de  Taliban için önemli olduğunu söyledi.
 
Price, Kabil havalimanının normal uçuşlara da başlayabilmesi  noktasında Türkiye ile Katar'ın önemli çaba gösterdiğini vurguladı.
 
Mezar-ı Şerif'ten yapılması beklenen uçuşların bir türlü başlamaması  konusunu yakından takip ettiklerini de kaydeden Price, kentten uçuşların  başlaması gerektiğini ve bu konuda çalıştıklarını ifade etti.
 
Öte yandan sözcü, 31 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan 36 Amerikan  vatandaşının ve ABD'de oturum iznine sahip 24 kişinin tahliye edildiğini  sözlerine ekledi.

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ABD Ned Price Türkiye
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