ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Katar ile birlikte çaba gösteriyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kabil havalimanından charter uçuşlarının yanı sıra normal uçuşların da başlaması için Türkiye ve Katar'ın çaba gösterdiğini belirtti.

Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan charter uçuşlarının yavaş yavaş yapılmaya başladığını kaydeden Price, havalimanından normal uçuşların da yapılmasının hem Afgan halkı, hem uluslararası toplum hem de Taliban için önemli olduğunu söyledi.

Price, Kabil havalimanının normal uçuşlara da başlayabilmesi noktasında Türkiye ile Katar 'ın önemli çaba gösterdiğini vurguladı.

Mezar-ı Şerif'ten yapılması beklenen uçuşların bir türlü başlamaması konusunu yakından takip ettiklerini de kaydeden Price, kentten uçuşların başlaması gerektiğini ve bu konuda çalıştıklarını ifade etti.