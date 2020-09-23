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ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Kararlıyız

AA |  23 Eylül 2020 Çarşamba - 21:44 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 21:44

ABD İhracat-İthalat Bankası (EXIM Bank) Yönetim Kurulu Üyesi Spencer Bachus, ABD'nin Türkiye ile ticari ilişkilerini geliştirmeye kararlı olduğunu ifade etti.


Bachus, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi  (TAİK) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen 38'inci Amerikan-Türk  Konferansı'na video konferans yöntemiyle katıldı.
 
Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımlar için çekici bir destinasyon  olduğunu belirten Bachus, tarihte olduğu gibi Türkiye'nin doğu ile batı arasında  büyük bir bağ olmaya devam ettiğini söyledi.
 
Bachus, Türkiye ve ABD'nin büyük ve dinamik ekonomiler olduğuna işaret  ederek, "Türkiye'den ithalatımızı ve Türkiye'ye ihracatımızı artırmaya  kararlıyız." dedi.
 
İkili ticarette "enerji ve havacılık" etkisi
 
ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine dikkati çeken Bachus,  bunun gerçekleşmesinin mümkün olduğunu ifade etti.
 
Bachus, Kovid-19'un ekonomik etkisine rağmen, 2020'nin ilk yarısında  iki ülke arasındaki ticarette artış görüldüğünü belirterek, bu artışta enerji ve  havacılık sektörlerinin etkili olduğunu aktardı.
 
Spencer Bachus, "Türk ve Amerikan şirketleri, hem ekonomilerimizi  büyütmek hem de her iki ülkenin vatandaşlarının çıkarlarına hizmet etmek için  fırsatlar arayarak birlikte çalışmaya devam edecektir." diye konuştu.
 
Dijital ekonomi ile inşaat ve altyapı sektörleri ele alındı
 
Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl ilk kez sanal ortamda düzenlenen  38'inci Amerikan-Türk Konferansı kapsamında, "Dijital Ekonomi" ile "İnşaat ve  Altyapı" panelleri de düzenlendi.
 
Turkish Cargo Genel Müdürü Turhan Özen, "Dijital Ekonomi" panelinde  yaptığı konuşmada, teknoloji ve dijitalleşmenin kurumsal tedarik ve stratejik yol  haritasına yönelik hizmetlerin temel dayanaklarından birini oluşturduğunu  belirtti.
 
Tüm tedarik zincirlerinde en iyi uygulanabilecek teknolojileri ve  dijital liderliği hedeflediklerine işaret eden Özen, merkezdeki depo yönetim  sistemlerinin modernizasyonundan başlayarak tüm teknoloji tabanlarını  geliştirdiklerini anlattı. Özen, "Karar destek sistemlerimizi dijitalleştirmeye  başladık." dedi.
 
İnşaat sektörünün mercek altına alındığı "İnşaat ve Altyapı" panelinde  ise Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir,  Türk müteahhitlik ve altyapı sektörünün yurt içi ve yurt dışında dikkate değer  bir büyüme gösterdiğine dikkati çekti.
 
Türk müteahhitlik sektörünün dünyada Çin'den sonra 2'inci sırada  geldiğini belirten Özdemir, Türk inşaat sektörünün "ufkunu ve sınırlarını"  genişlettiğini, Türk müteahhitlik firmalarının Rusya, Irak, Libya, Suudi  Arabistan gibi ülkelerin yanı sıra Afrika'da da faaliyet gösterdiğini aktardı.
 
Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ise şirketin  Afrika'daki projelerinden bahsetti.
 
Satterfield’dan "ekonomik ve ticari potansiyele" vurgu
 
Öte yandan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da konferans  kapsamında katıldığı oturumda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin  potansiyeline vurgu yaptı.
 
Satterfield, iki ülkenin de gelişmiş teknolojiler içeren son derece  önemli yatırımlar yaptıklarını kaydederek, "ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik  ve ticari iş birliğini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz."  değerlendirmesini yaptı.
 
Tekstil ve enerji başta olmak üzere birçok alanda çok sayıda Türk ve  Amerikalı girişimcileri bir araya getiren sektör olduğuna dikkati çeken  Satterfield, iki ülkenin ekonomi yöneticilerinin sıkı bir şekilde çalışmaya devam  ettiğini belirtti.
 
S-400 ve F-35 konusuna da temas eden ABD’li Büyükelçi, siyasi  sorunların çözümü konusunda hem kendilerinin hem de Türk yetkililerin çaba  gösterdiğini ve diyalog zemininin güçlü şekilde korunduğunu ifade etti.

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