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ABD'den flaş karar! Askıya aldılar

AA |  05 Ocak 2018 Cuma - 1:44 | Son Güncelleme : 05 01 2018 - 1:44

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'a "güvenlik yardımını" askıya aldığını duyurdu.


Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın brifinginde ABD ile  Pakistan arasında son dönemde yaşanan diplomatik gerginliğe ilişkin  değerlendirmelerde bulundu.
 
Nauert, "Taliban ve Hakkani grubu gibi gruplara karşı çok emin adımlar  atana kadar Pakistan'a güvenlik yardımını askıya alıyoruz." ifadesini kullandı.
 
Sözcü Nauert, toplam ne kadar yardımın kesileceğini ise belirtmedi.  Nauert, "Rakam hakkında hala çalışmamız devam ediyor." dedi.
 
Pakistan'ın teröristlere güvenli bölge oluşturmaması gerektiğini  vurgulayan Nauert, "Pakistan'la ikili ilişkilerimizi tekrar yenilemeyi ümit  ediyoruz." diye konuştu.
 
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  İslamabad yönetimini "teröristlere güvenli bölge sağlamakla" suçlamış ve  Pakistan'a bu yıl içinde yapılacak 255 milyon dolarlık yardımı askıya alacağını  belirtmişti.
 
Bunun üzerine Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ise  Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek "söz konusu iddiaların asılsız olduğunu"  kaydetmişti.
 
  

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