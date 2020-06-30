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ABD'den flaş İran çağrısı: Silah ambargosunu uzatın

AA |  30 Haziran 2020 Salı - 19:53 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 19:53

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunu yenilememesi halinde, ''İran'ın, Orta Doğu'daki vekalet savaşları ve ortakları Hamas, Hizbullah ve Husiler için yeni gelişmiş teknolojiler ve silahlar satın alabileceği, Orta Doğu'nun ekonomik istikrarını tehdit edecek Demokles'in kılıcını elinde tutacağı'' uyarısında bulundu.


Pompeo, BM Güvenlik Konseyi'nin İran oturumunda yaptığı konuşmada,  uluslararası topluma 18 Ekim'de İran'a uygulanan silah ambargosunun yenilenmesi  çağrısı yaptı.
 
İran'a uygulanan silah ambargosu yenilenmezse, İran'ın Rusya'dan savaş  jetleri alacağı, uluslararası deniz taşımacılığını tehdit edecek denizaltılarını  yenileyeceğini ve Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki dolaşımı tehdit edeceğini  savunan Pompeo, ''İran, Orta Doğu'daki vekalet savaşları ve ortakları Hamas Hizbullah ve Husiler için yeni gelişmiş teknolojiler ve silahlar satın  alabilecek, Orta Doğu'nun ekonomik istikrarını tehdit edecek Demokles kılıcını  elinde tutacak.'' dedi.
 
Silah ambargosunun kaldırılması Çin ve Rusya'yı da etkileyecek  iddiası
 
Silah ambargosunun kaldırılmasının istikrarlı enerji piyasalarına  güvenen Rusya ve Çin gibi ülkeleri de tehdit edeceğini belirten Pompeo, İran'ın  Venezuela, Suriye ve Afganistan'a silah tedarik edebileceğini ifade etti.
 
BM Güvenlik Konseyi'nin 13 yıldır İran'a uyguladığı silah ambargosu,  2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında ekim ayında sona erecek.
 
  
 

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